НБУ розповів, скільки іпотечних кредитів видали банки України

У травні українські банки видали 599 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн.

Про це повідомляє Національний банк України.

За даними щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування, на первинному ринку нерухомості надано 352 кредити на 639,6 млн грн, з них 106 на 187,2 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно. Ще 247 кредитів на 451,1 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 10% на вторинному ринку. При чому якість іпотечного портфеля хороша, зазначає НБУ: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.

Найбільше іпотечних кредитів у травні видано у Київській області (212 договорів на загальну суму 371,3 млн грн, або 34% від загального обсягу) та у місті Києві (119 договорів на 259,3 млн грн).

У Львівській області підписали 39 договорів на 76,6 млн грн), в Івано-Франківській області – 28 договорів на 47,7 млн грн, у Дніпропетровській області – 23 договори на 42,8 млн грн.

"Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 12 банків", – зауважив Нацбанк.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що частка іпотечних кредитів поза державною програмою "єОселя" виросла до 4,5% (на 2%) з початку року. Умови за суто банківськими кредитами не можуть конкурувати з державною іпотекою, адже в середньому ставки за "єОселею" вдвічі нижчі за відсотки, що пропонують банки.

Раніше Національний банк України повідомив, що банки зберегли оптимізм стосовно зростання кредитних портфелів бізнесу та населення і вперше за рік очікують поліпшення якості позик.