Фонд гарантування продав активи двох банків-банкрутів на понад 23 мільйони

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у квітні результативно провів 8 аукціонів з продажу активів Комінвестбанку та АТ МР Банк, які знаходяться в процесі ліквідації, на загальну суму 23,6 млн грн.

71,4% із цієї суми (майже 16,9 млн грн) - це продаж нерухомого майна.

Решту склали продаж:

пулу кредитів фізичних осіб - 3,6 млн грн,

кредитів юридичних осіб - 2,9 млн грн,

дебіторської заборгованості - 200 тис. грн

основних засобів - 90 тис. грн.

Статистика успішних аукціонів за підсумками квітня:

Комінвестбанк - 20 млн грн;

МР Банк - 3,6 млн грн.

Нагадаємо:

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.