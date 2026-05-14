Фонд гарантування продав активи двох банків-банкрутів на понад 23 мільйони
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у квітні результативно провів 8 аукціонів з продажу активів Комінвестбанку та АТ МР Банк, які знаходяться в процесі ліквідації, на загальну суму 23,6 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Фонду.
71,4% із цієї суми (майже 16,9 млн грн) - це продаж нерухомого майна.
Решту склали продаж:
- пулу кредитів фізичних осіб - 3,6 млн грн,
- кредитів юридичних осіб - 2,9 млн грн,
- дебіторської заборгованості - 200 тис. грн
- основних засобів - 90 тис. грн.
Статистика успішних аукціонів за підсумками квітня:
- Комінвестбанк - 20 млн грн;
- МР Банк - 3,6 млн грн.
Нагадаємо:
Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.