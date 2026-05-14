Фонд гарантування продав активи двох банків-банкрутів на понад 23 мільйони

Віктор Волокіта — 14 травня, 16:44
НБУ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у квітні результативно провів 8 аукціонів з продажу активів Комінвестбанку та АТ МР Банк, які знаходяться в процесі ліквідації, на загальну суму 23,6 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

71,4% із цієї суми (майже 16,9 млн грн) - це продаж нерухомого майна.

Решту склали продаж:

  • пулу кредитів фізичних осіб - 3,6 млн грн,
  • кредитів юридичних осіб - 2,9 млн грн,
  • дебіторської заборгованості - 200 тис. грн
  • основних засобів - 90 тис. грн.

Статистика успішних аукціонів за підсумками квітня:

  • Комінвестбанк - 20 млн грн;
  • МР Банк - 3,6 млн грн.

Нагадаємо:

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

