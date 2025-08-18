НБУ назвал двигатель роста активов банков во втором квартале

Рост чистых гривневых кредитов клиентам второй квартал подряд поддержал активы банковского сектора.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора, который подготовил Национальный банк Украины.

"Роль субсидированного кредитования для бизнеса в дальнейшем сокращалась, а качество кредитного портфеля - улучшалось", - говорится в сообщении.

Объем чистых активов банков во II квартале вырос на 3,2% прежде всего за счет активного наращивания банками кредитного портфеля клиентов. Зато объем портфеля ОВГЗ сократился, а объем депозитных сертификатов почти не изменился.

Объем чистых гривневых кредитов бизнеса вырос на 9,5%, в частности в сегменте МСП - на 11,3%. Нарастили кредитный портфель все группы банков. Кредиты бизнеса со сроком более трех лет выросли на 13,5%.

Крупнейшими реципиентами стали отрасли сельского хозяйства, оптовой торговли, финансовых услуг, пищепрома и машиностроения.

Роль субсидированного кредитования в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" стала уменьшалась, прежде всего из-за доступности условий кредитования за ее пределами, сообщает НБУ.

"Качество корпоративного портфеля улучшалось почти два года подряд, прежде всего благодаря оживленному наращиванию объема новых кредитов высокого качества", - говорится в сообщении

Доля корпоративных заемщиков, потерпевших дефолт по гривневым кредитам на конец квартала, оставалась лучше средних показателей до полномасштабного вторжения - несколько менее 3%. В целом доля NPL снизилась до 27,0% (16,1% - без учета долгов бывших владельцев ПриватБанка и старых кредитов в госбанках).

Обязательства банков во II квартале выросли на 3,5% за счет увеличения объемов фондирования от населения и бизнеса. Объемы гривневых средств физических лиц в банках ежеквартально растут уже в течение года, а рост объема гривневых средств бизнеса компенсировал сезонное снижение в прошлом квартале.

Ставки по депозитам в течение квартала в дальнейшем росли, учитывая конкуренцию между банками за срочные средства вкладчиков, сообщает регулятор.

Ставки по гривневым кредитам бизнеса повышались медленнее, чем по депозитам, преимущественно по новым кредитам крупным предприятиям в частных банках.

Чистая процентная маржа выросла до 7,5% вследствие роста доходности кредитов, однако из-за роста расходов прибыль за II квартал 2025 года на 2,1% меньше, чем за предыдущий.

В июле сектор успешно выполнил нормативы достаточности регулятивного капитала на уровне 10% (за исключением лишь одного малого банка).

Действующий с сентября норматив левериджа, по данным тестовых расчетов, рискует нарушить только один небольшой банк.

Напомним:

Ранее сообщалось, что банки обеспечили финансирование проектов бизнеса на восстановление генерации энергетики мощностью 993 МВт. С 1 июня 2024 года до 1 августа 2025 года банки обеспечили финансирование проектов бизнеса по хранению энергии и генерации тепла на 389 МВт.

Ранее сообщалось, что в течение недели бизнес привлек 556 кредитов на сумму более 1 млрд грн льготных кредитов, а с начала года он получил более 52 млрд грн, это 17,2 тыс. кредитов.

Ранее сообщалось, что мае украинские банки выдали 599 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн.

Также сообщалось, что парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предлагает расширить программу "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности для финансирования ОПК, за счет неэффективных программ.

Правительство приняло решение продлить льготную ставку 1% годовых для инвестиционных кредитов для бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска. Она будет действовать в течение первых пяти лет кредитования (вместо двух, как было раньше), после чего составит 5% годовых.

Также сообщалось, что Кабинет министров расширил возможности аграриев по строительству овощехранилищ в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".