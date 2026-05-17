"Розстріляне відродження": Нацбанк увів в обіг дві нові пам’ятні монети
Національний банк України увів в обіг дві нові пам'ятні монети: "Розстріляне відродження. Іван Падалка" та "Розстріляне відродження. Майк Йогансен".
Про це повідомили в НБУ.
"Ці монети продовжують тематичний напрям, присвячений Розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х – на початку 30-х років XX століття стали символом потужного культурного прориву України, але були безжально знищені тоталітарним радянським режимом", - йдеться в повідомленні.
Іван Падалка – художник-монументаліст, графік і педагог, талановитий учень Михайла Бойчука.
Майк Йогансен – поет, прозаїк, перекладач, лінгвіст, сценарист і критик.
Обидві пам'ятні монети мають спільний символічний аверс із написом "СЛОВО" – назвою легендарного харківського будинку, де народжувалися ідеї, що змінювали українську культуру, і який водночас став свідком трагічної долі своїх мешканців.
У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці – образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою.
Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера "О", з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців.
Пам'ятні монети мають номінал 5 гривень, виготовлені з нейзильберу, оздоблені кольоровим друком. Тираж кожної – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.
