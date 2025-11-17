НАЗК виявило ознаки брехні у 58% перевірених у жовтні декларацій

НАЗК у жовтні завершило 108 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. У кожній з перевірених декларацій виявлено порушення, 58% – з ознаками недостовірних відомостей.

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Виявлено порушення у кожній з перевірених у жовтні декларацій. У 58% із них встановлено ознаки недостовірних відомостей", – говориться у повідомленні.

Йдеться про 61 декларацію на понад 417,2 млн грн, а в двох деклараціях встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 13 млн грн.

"До компетентних органів у жовтні скеровано 31 обґрунтований висновок за ст. 366-2 КК України, 21 - за ознаками ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та два матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) стосовно визнання активів необґрунтованими", – говориться у повідомленні.

Загалом за десять місяців 2025 року НАЗК завершило 846 повних перевірок декларацій. У 843 перевірених деклараціях встановлено порушення, а у 58% перевірених декларацій встановлено ознаки недостовірних відомостей, незаконного збагачення, необґрунтованості активів, порушень обмежень, визначених Законом України "Про запобігання корупції".

У 13 деклараціях встановлено ознаки незаконного збагачення на 463,2 млн грн, у 24 – необґрунтованості активів на 110,2 млн грн, у 438 – ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,497 млрд грн, ознаки конфлікту інтересів – у тринадцяти випадках.

"З початку року за результатом розгляду 194 обґрунтованих висновків НАЗК, органи досудового розслідування розпочали кримінальні провадження. Матеріали ще 46 перевірок долучено до розпочатих раніше кримінальних проваджень", – інформує НАЗК.

До суду у цьому році органи досудового розслідування за матеріалами НАЗК скерували 35 обвинувальних актів у вчиненні правопорушення. Наразі на розгляді суду перебуває 32 кримінальних проваджень цієї категорії за матеріалами повних перевірок, завершених у 2024-2025 роках, винесено дев'ять обвинувальних вироків, сім з яких набрали законної сили.

"Результати проведених повних перевірок свідчать про те, що застосування ризик-орієнтованого підходу до відбору декларацій на повну перевірку позитивно вплинуло на ефективність їх проведення", – зазначають у агентстві.

Серед усіх завершених з початку року повних перевірок декларацій найбільше встановлено порушень у деклараціях, поданих представниками органів місцевого самоврядування — у 192 деклараціях.

З них 145 подані депутатами місцевих рад, 21 — депутатами обласних рад; одним заступником голови обласної ради, чотирма головами міських рад, двома секретарями міських рад, одним головою районної ради, двома головами селищних рад, одним сільським головою, п'ятьма заступниками міського голови, трьома старостами, семи працівниками апаратів міських рад.

Також НАЗК повідомляє про порушення, виявлені у деклараціях обласних та районних державних адміністрацій – у тринадцяти (серед них подані двома головою районної державної адміністрації, одним заступником голови обласної державної адміністрації).

Виявлено порушенн у деклараціях п'яти народних депутатів, у 20 представників судової системи, з них 13 суддів, Національної поліції — у 36, митної та податкової служби - у 16 (деклараціях 9 митників та 7 податківців).

Нагадаємо:

Повній перевірці підлягають лише "щорічні" декларації та декларації "при звільненні", НАЗК перевіряє їх у порядку черговості на підставі оцінки ризиків, а також за результатами аналізу інформації, отриманої від громадян, організацій, медіа тощо.

Раніше у НАЗК повідомили, що близько 1,6 тис. повідомлень про корупцію, які Національне агентство з питань запобігання корупції отримало від фізичних осіб, лише близько 20% із цих повідомлень стали основою для подальших заходів реагування.

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило зміни до порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 75 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення були виявлені у кожній з перевірених у вересні декларацій.

Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 25 матеріалів на понад 109 млн грн, за рішенням суду активи можуть бути стягнені на користь держави.

Раніше повідомлялося, що з початку року НАЗК провело 110 контролів щодо повноти заповнення декларацій публічних службовців і встановило у деклараціях недостовірні відомості на понад 180 млн грн.