Повідомлення громадян про корупцію до НАЗК: результативними були лише 20%

З близько 1,6 тис. повідомлень про корупцію, які Національне агентство з питань запобігання корупції отримало від фізичних осіб, лише близько 20% із цих повідомлень стали основою для подальших заходів реагування.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК інформує, що з квітня по жовтень 2025 року опрацювало майже 2,9 тис. повідомлень про корупцію від громадян, правоохоронних та інших органів, адвокатів тощо. Із них - близько 1,6 тис. повідомлень від фізичних осіб.

"На основі отриманих звернень фахівці НАЗК розпочали 220 повних перевірок декларацій, з яких уже завершено 56", – говориться у повідомленні.

У 39 деклараціях виявлено ознаки недостовірної інформації, необґрунтованості активів та інші порушення вимог фінансового контролю. Із них 15 випадків передбачають кримінальну відповідальність, 23 — адміністративну, ще один — цивільну конфіскацію активів.

У 16 деклараціях встановлено неточні відомості, а одна перевірка завершилася без виявлення порушень.

Крім того, 22 матеріали стали підґрунтям для проведення моніторингу способу життя.

НАЗК повідомляє, що станом на початок жовтня на основі повідомлень громадян НАЗК провело 79 заходів моніторингу щодо конфлікту інтересів.

За їх результатами внесено 12 приписів, складено 2 обґрунтовані висновки про встановлення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, ще один — про наявність ознак корупційного правопорушення, а також 1 протокол про адміністративне правопорушення.

Решта повідомлень не стали підставою для таких дій через низку причин. Так, питання, порушені у повідомленнях, були поза компетенцією НАЗК. Такі повідомлення можуть адресуватись правоохоронним органам з антикорупційною підслідністю: Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) чи органів Національної поліції України.

Частина повідомлень, які надійшли до НАЗК, були перенаправлені компетентним органам.

Серед інших причин – у повідомленнях відсутні фактичні дані: вони містять загальні скарги, припущення, без конкретних фактів, які можна перевірити. Або ж повідомлення стосуються осіб, на яких не поширюється дія закону "Про запобігання корупції" — зокрема, працівників приватного сектору чи лікарів сімейної медицини.

Також причиною ставало те, що виявлені розбіжності у деклараціях, про які йшлося в повідомленнях, не перевищують порогового значення в 150 прожиткових мінімумів, що не дає підстав для кваліфікації порушення. Або ж повідомлення стосуються порушень декларування, строки давності для притягнення до відповідальності за якими вже спливли (поданих до 2023 року).

Нагадаємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило зміни до порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 75 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення були виявлені у кожній з перевірених у вересні декларацій.

Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 25 матеріалів на понад 109 млн грн, за рішенням суду активи можуть бути стягнені на користь держави.

З початку року НАЗК провело 110 контролів щодо повноти заповнення декларацій публічних службовців і встановило у деклараціях недостовірні відомості на понад 180 млн грн.