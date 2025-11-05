У НАЗК роз’яснили, які декларації підлягають повній перевірці

Повній перевірці підлягають лише "щорічні" декларації та декларації "при звільненні", НАЗК перевіряє їх у порядку черговості на підставі оцінки ризиків, а також за результатами аналізу інформації, отриманої від громадян, організацій, медіа тощо.

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК здійснює низку заходів фінансового контролю, серед яких повна перевірка декларації. Субʼєкти декларування подають декларації трьох видів: кандидата на посаду, щорічна (під час виконання функцій держави або місцевого самоврядування та після звільнення) та – при звільненні.

"Повній перевірці підлягають лише "щорічні" декларації та декларації "при звільненні". При цьому така перевірка проводиться у період здійснення декларантом діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності", – говориться у повідомленні.

"Відбір декларацій для повної перевірки здійснюється у порядку черговості на підставі оцінки ризиків, а також за результатами аналізу інформації, отриманої від громадян, організацій, медіа та інших джерел", – повідомляє НАЗК.

Повна перевірка декларації складається з таких етапів: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, визначення точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів, виявлення ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів.

"Станом на сьогодні декларанти, які мали право на відтермінування подання декларацій, подають одночасно три та більше декларацій за різні звітні періоди", – зазначають у агентстві.

"Поширеними є випадки, коли у посадовця відсутній обовʼязок для подання декларації за певний звітний період, але він продовжує подавати декларації. При цьому не використовує під час перевірки своє право надати пояснення, у тому числі щодо підстав подачі декларації", – говориться у повідомленні.

Якщо під час проведення повної перевірки встановлено, що особа, яка подала декларацію, не є декларантом, або декларація не підлягає повній перевірці, уповноважена особа складає довідку про припинення повної перевірки без затвердження результатів, інформує НАЗК.

У разі, якщо така декларація все ж таки була перевірена, вона може бути визнана такою, що не перевірялася.

НАЗК також зазначає, що впровадило процедуру визнання декларації такою, що не перевірялася. Ця процедура застосовується коли особа, яка подала декларацію, не мала обов'язку її подавати через те, що не є суб'єктом декларування.

Другий випадок – коли декларація не підлягає повній перевірці (помилково обрано вид декларації "щорічна", замість "кандидата на посаду" або сплинув трирічний строк з припинення діяльності, повʼязаної з виконанням особою функцій держави або місцевого самоврядування.

