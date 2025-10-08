Наслідки російських ударів: знеструмлення є у кількох областях України

Внаслідок російських ударів без електроенергії залишилися мешканці кількох областей.

Про повідомляє НЕК "Укренерго".

"Внаслідок ворожих обстрілів – на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях", – говориться у повідомленні.

Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, зазначили у компанії.

Так місцеве обленерго наразі вимушено застосовує погодинні відключення обсягом трьох черг одночасно.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло усім споживачам", – повідомляє "Укренерго".

Нагадаємо:

Російські загарбники поцілили по енергетичному об'єкту на Ніжинщині Чернігівської області, внаслідок чого 4,5 тисяч абонентів залишились без електрики.

Росіяни атакували ТЕС компанії ДТЕК, внаслідок чого поранено двох енергетиків та серйозно пошкоджене обладнання.

Також раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна буде готовою до всіх викликів, які виникають через російські удари по енергетиці. Але сьогодні важко прогнозувати, що буде з нею надалі.

Україна запустила мережу акумуляторних батарей для уникнення тривалих відключень електроенергії в разі російських атак на енергетичні об’єкти і розмістила їх у секретних місцях.