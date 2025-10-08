Росіяни поцілили в енергооб’єкт на Чернігівщині: "Укрзалізниця" змінила рух поїздів через Ніжин

Росіяни поцілили в енергооб’єкт на Чернігівщині

Українська правда

Російські загарбники поцілили по енергетичному об'єкту на Ніжинщині Чернігівської області, внаслідок чого 4,5 тисяч абонентів залишились без електрики.

Джерело: "Чернігівобленерго", "Укрзалізниця" у Telegram

Дослівно "Чернігівобленерго"; "Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання".

Деталі: Енергетики повідомили, що розпочали відновлення електропостачання та нагадали про необхідність дотримуватись інформаційної тиші.

Водночас "Укрзалізниця" повідомила про ускладнення руху поїздів у Ніжинському напрямку.

У звʼязку з цим зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:

№46 Ужгород — Харків; №113 Харків — Львів; №786 Київ — Терещенська; №116 Київ — Суми; 779 Суми — Київ; 787 Терещенська — Київ.

Потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород - Харків затримуються на 2 години.

8 жовтня тимчасово не курсуватимуть поїзди: №6901 Носівка — Київ (Північна); №6903 Ніжин — Київ-Волинський; №6907 Ніжин — Київ (Північна); №6909 Ніжин — Київ (Північна); №6674 Немішаєве — Святошин.

За зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси: №895 Конотоп — Фастів; №892/891 Фастів — Славутич.