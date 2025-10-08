Росія атакувала ТЕС ДТЕК

Росіяни атакували ТЕС компанії ДТЕК, внаслідок чого поранено двох енергетиків та серйозно пошкоджене обладнання.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було надано усю необхідну допомогу.

"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів", – зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо:

Держава ухвалила рішення про мораторій на відключення енергетики у прифронтових громадах.

Росіяни вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього, станом на ранок 7 жовтня, є знеструмлення споживачів у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях.