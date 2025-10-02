Наглядова рада "Укренерго" передумала звільняти Зайченка з посади

Наглядова рада "Укренерго" змінила своє рішення і погодилась залишити головою компанії Віталія Зайченка, якому минулого тижня висловила недовіру.

Про це з посиланням на джерела пише "РБК-Україна". Інформацію підтверджують також джерела ЕП.

"Відповідне рішення наглядова рада ухвалила після декількох днів консультацій з акціонером – Міністерством енергетики України", – говориться у повідомленні.

Правління компанії залишається в тому ж складі як і було, а головою правління залишається Зайченко.

За інформацією джерел, після наказу Міненерго про необхідність прийняття рішень Наглядовою радою не online, а виключно в Києві, яке було прийнято минулої п’ятниці.

У понеділок іноземні члени НР прибули в Київ і почали консультації з представниками акціонера.

Ці перемовини тривали три дні – до середи включно. До них було залучено і керівництво Мінекономіки.

"За даними співрозмовника, компроміс було досягнуто зокрема через те, що акціонер погодився зберегти правління компанії в діючому на 26 вересня складі", – повідомляє "РБК-Україна".

"Також Міненерго погодилося скасувати деякі документи, які було прийнято раніше. Зокрема мова про кодекс етики, та наказ про необхідність прийняття рішень виключно в приміщенні "Укренерго" в Києві", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Господарський суд міста Києва заборонив "Укренерго" та всім реєстраторам та виконавчим органам, здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення керівника та правління компанії.

У Міністерстві енергетики раніше заявили, що не отримували повідомленні про звільнення Віталія Зайченка з посади очільника НЕК "Укренерго".

Раніше повідомлялося, що Віталія Зайченка звільнили з посади голови "Укренерго" через позицію Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та втрату довіри зі сторони Наглядової ради.

Також повідомлялося, що Національна комісія з регулювання енергетики НКРЕКП перевірить законність звільнення голови "Укренерго" та всіх членів правління компанії.