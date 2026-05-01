Сонячні електростанції для лікарень: з початку року в експлуатацію ввели 590 кВт

Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту "Промінь надії" розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, в експлуатацію введено сонячні електростанції загальною встановленою потужністю 590 кВт", – говориться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що ще на 89 об'єктах наразі роботи тривають, на трьох з них - на завершальному етапі, а 126 медичних закладів перебувають на етапі розробки технічних рішень.

Міністерство нагадує "Промінь надії" – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Нагадаємо:

Уряд доручив спрямувати 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на авансування нових 247 блочно-модульних котелень (БМК) загальною потужністю 1,3 ГВт.

Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації: компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою.