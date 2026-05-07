У 5 областях нові знеструмлення внаслідок ворожих обстрілів енергетики

У 5 областях нові знеструмлення через ворожі обстріли

Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях станом на ранок 7 травня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Міненерго.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії сьогодні не прогнозується.

В "Укренерго" розповіли, що споживання електроенергії почало зростати.

Сьогодні, 7 травня, станом на 09:30 його рівень був на 1,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина змін – жарка погода у більшості областей, що зумовлює використання споживачами кондиціонерів.

Унаслідок російських дронових атак та обстрілів енергетичної інфраструктури прифронтових регіонів на ранок 6 травня були зафіксовані нові знеструмлення в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.