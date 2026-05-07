Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

У 5 областях нові знеструмлення внаслідок ворожих обстрілів енергетики

Віктор Волокіта — 7 травня, 10:19
У 5 областях нові знеструмлення внаслідок ворожих обстрілів енергетики
У 5 областях нові знеструмлення через ворожі обстріли
moldpres.md, ілюстративне фото

Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях станом на ранок 7 травня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Міненерго.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії сьогодні не прогнозується.

В "Укренерго" розповіли, що споживання електроенергії почало зростати.

Сьогодні, 7 травня, станом на 09:30 його рівень був на 1,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина змін – жарка погода у більшості областей, що зумовлює використання споживачами кондиціонерів.

Нагадаємо:

Унаслідок російських дронових атак та обстрілів енергетичної інфраструктури прифронтових регіонів на ранок 6 травня були зафіксовані нові знеструмлення в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.

Укренерго електроенергія Міненерго

Міненерго

У 5 областях нові знеструмлення внаслідок ворожих обстрілів енергетики
В трьох регіонах є знеструмлення через ворожі обстріли
Сонячні електростанції для лікарень: з початку року в експлуатацію ввели 590 кВт

Останні новини