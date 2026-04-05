Іран серйозно вдарив по нафті Кувейту: спалахнули НПЗ і хімзавод

Іран відповів на погрози президента США Дональда Трампа, повторивши його меседжі про "пекло", тільки вже у бік Штатів та Ізраїлю.
Нафтовий сектор Кувейту знову зазнав серії атак: удари безпілотників Ірану спричинили пожежі на діючих об'єктах його нафтопереробного підрозділу та нафтохімічного підприємства.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Нові удари по об'єктах Kuwait National Petroleum Co. і Petrochemical Industries Co. завдали значної шкоди, тоді як аварійні та пожежні служби намагалися локалізувати займання на кількох майданчиках, ідеться в заяві KPC. Про постраждалих не повідомлялося.
Цим атакам передував удар по штаб-квартирі KPC, розташованій у районі Шувайх у столиці країни, де також міститься міністерство нафти. Пожежу, що виникла після цього, згодом загасили.
Атака на будівлю KPC сталася після кількох інших повітряних ударів по нафтопереробних заводах Міна аль-Ахмаді та Міна Абдалла, а також повторних атак на міжнародний аеропорт Кувейту.
У KPC заявили вночі, що триває оцінка пошкоджень і вживаються всі необхідні заходи для гарантування безпеки персоналу та захисту нафтової штаб-квартири.
За кілька годин до атаки на головний офіс KPC напівофіційне іранське агентство Fars оголосило оновлений "список цілей", до якого додали електричну, водну та парову інфраструктуру, окрім нафтових, газових і хімічних об'єктів, які вже перебували під ударами
3 квітня президент США пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.
Президент США Дональд Трамп виступив із новою різкою погрозою на адресу Ірану, заявивши, що Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для судноплавства, інакше країну чекають нові удари.