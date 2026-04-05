Іран серйозно вдарив по нафті Кувейту: спалахнули НПЗ і хімзавод

Нафтовий сектор Кувейту знову зазнав серії атак: удари безпілотників Ірану спричинили пожежі на діючих об'єктах його нафтопереробного підрозділу та нафтохімічного підприємства.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Нові удари по об'єктах Kuwait National Petroleum Co. і Petrochemical Industries Co. завдали значної шкоди, тоді як аварійні та пожежні служби намагалися локалізувати займання на кількох майданчиках, ідеться в заяві KPC. Про постраждалих не повідомлялося.

Цим атакам передував удар по штаб-квартирі KPC, розташованій у районі Шувайх у столиці країни, де також міститься міністерство нафти. Пожежу, що виникла після цього, згодом загасили.

Атака на будівлю KPC сталася після кількох інших повітряних ударів по нафтопереробних заводах Міна аль-Ахмаді та Міна Абдалла, а також повторних атак на міжнародний аеропорт Кувейту.

У KPC заявили вночі, що триває оцінка пошкоджень і вживаються всі необхідні заходи для гарантування безпеки персоналу та захисту нафтової штаб-квартири.

За кілька годин до атаки на головний офіс KPC напівофіційне іранське агентство Fars оголосило оновлений "список цілей", до якого додали електричну, водну та парову інфраструктуру, окрім нафтових, газових і хімічних об'єктів, які вже перебували під ударами

3 квітня президент США пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.