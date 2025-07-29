"Нафтогаз" повідомив, скільки податків сплатив до держбюджету

"Нафтогаз України" перерахував до державного бюджету 10,4 млрд грн дивідендів за 2024 рік і податку на прибуток.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України".

"Згідно з розпорядженням Уряду, іншу частину прибутку Нафтогаз уже спрямував на підготовку країни до зими, зокрема закупівлю імпортного газу", – говориться у повідомленні.

"Нафтогаз України" також зазначає, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України мав виплатити дивіденди державі не пізніше 30 липня 2025 року.

"Нафтогаз залишається надійним партнером держави, який своєчасно та в повному обсязі виконує всі покладені Урядом України зобовʼязання", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що група "Нафтогаз" уклала кредитну угоду з державним "Укргазбанком" на суму 4,7 мільярда гривень для закупівель газу. Отримані кошти вже спрямовуються на закупівлю природного газу для формування достатніх запасів у підземних газосховищах.

Раніше ТОВ "Нафтогаз Тепло", що виконує функції управителя активу за договором з АРМА, проінформувало про чистий дохід від господарської діяльності за перше півріччя 2025 року.

Загальна сума — 950,25 тис. грн, з яких до державного бюджету України буде перераховано 712,69 тис. грн після сплати податків, винагороди управителю та покриття витрат на управління, говориться у повідомленні.

Також повідомлялося, що міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз України".