"Нафтогаз" взяв багатомільярдний кредит на газ

Група "Нафтогаз" уклала кредитну угоду з державним "Укргазбанком" на суму 4,7 мільярда гривень для закупівель газу.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

"Отримані кошти вже спрямовуються на закупівлю природного газу для формування достатніх запасів у підземних газосховищах, щоб країна була забезпечена енергоресурсами цієї зими", - повідомив він.

Додатково, Корецький подякував фінустанові та Кабінету міністрів України за підтримку.

Раніше, 23 липня, група "Нафтогаз" залучила кредит у розмірі 4,7 млрд грн від Приватбанку також для формування запасів природного газу.

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