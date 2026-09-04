Нафтогаз розширює дію застосунку для населення на нові регіони

Нафтогаз розширює перелік доступних послуг і географію роботи застосунку "Куб" – цифрового сервісу для керування комунальними послугами.

Про це повідомили у групі компаній Нафтогаз.

"Користувачі застосунку Куб від Групи Нафтогаз тепер можуть додати особовий рахунок за електроенергію та оплачувати її без комісії", – зазначено у повідомленні.

Для мешканців Києва вже доступне підключення всіх комунальних послуг за адресою. Рахунки за них можна оплачувати в одному застосунку та одним платежем. Незабаром ця можливість з'явиться і в інших регіонах України, повідомляє Нафтогаз.

"Менш ніж за рік ми перетворили застосунок Куб на єдину точку взаємодії з комунальними послугами для мільйонів українців. Наступний крок — розширення переліку доступних послуг і географії роботи "Куба", — зазначив в.о. голови правління групи Нафтогаз Сергій Федоренко.

У "Кубі" також можна додавати кілька особових рахунків — за власне житло, помешкання батьків чи дачу, передавати показання газового лічильника, переглядати рахунки та історію оплат за газові послуги, відмовитися від паперової платіжки за газ та отримувати нагадування.

Щоб підключити інші комунальні послуги, спочатку необхідно додати в "Кубі" особовий рахунок за спожитий газ, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з групи Нафтогаз запустила мобільний застосунок "Куб" для населення.