Росія атакувала видобувні підприємства Нафтогазу

Росія атакувала видобувні активи групи Нафтогаз: під ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств Укрнафти, на яких виникли пожежі.

Про це повідомили у групі Нафтогаз України".

Уночі під ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств Укрнафти: зафіксовано численні влучання, виникли пожежі.

Працівники під час удару перебували в укриттях. Постраждалих немає.

"Пошкоджене обладнання зупинено. Фахівці оцінюють наслідки атаки", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських ударів по Одеській ТЕЦ групи Нафтогаз пошкоджено частину основного та допоміжного обладнання.

Раніше російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ: керованими авіабомбами вони повністю знищили та вивели з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке ще залишалося на станції.