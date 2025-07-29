"Нафтогаз" сообщил, сколько налогов уплатил в госбюджет

"Нафтогаз Украины" перечислил в государственный бюджет 10,4 млрд грн дивидендов за 2024 год и налога на прибыль.

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины".

"Согласно распоряжению Правительства, остальную часть прибыли Нафтогаз уже направил на подготовку страны к зиме, в частности закупку импортного газа", - говорится в сообщении.

"Нафтогаз Украины" также отмечает, что согласно распоряжению Кабинета Министров Украины должен был выплатить дивиденды государству не позднее 30 июля 2025 года.

"Нафтогаз остается надежным партнером государства, который своевременно и в полном объеме выполняет все возложенные Правительством Украины обязательства", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Напомним:

Ранее сообщалось, что группа "Нафтогаз" заключила кредитное соглашение с государственным "Укргазбанком" на сумму 4,7 миллиарда гривен для закупок газа. Полученные средства уже направляются на закупку природного газа для формирования достаточных запасов в подземных газохранилищах.

Ранее ООО "Нафтогаз Тепло", выполняющее функции управляющего актива по договору с АРМА, проинформировало о чистом доходе от хозяйственной деятельности за первое полугодие 2025 года.

Общая сумма - 950,25 тыс. грн, из которых в государственный бюджет Украины будет перечислено 712,69 тыс. грн после уплаты налогов, вознаграждения управляющему и покрытия расходов на управление, говорится в сообщении.

Также сообщалось, что международный арбитражный трибунал в Швейцарии обязал "Газпром" выплатить 1,37 млрд долларов в пользу НАК "Нафтогаз Украины".