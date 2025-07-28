Арештовані Новояворівські електромережі вперше принесли державі дохід

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечило держбюджету 712 тисяч гривень доходу до від управління Новояворівськими електромережами.

Про це у Telegram повідомляє голова АРМА Олена Дума.

"Вперше з моменту передачі Новояворівських електромереж в управління у 2020 році цей арештований актив почав генерувати дохід", – зазначила вона.

ТОВ "Нафтогаз Тепло", що виконує функції управителя активу за договором з АРМА, проінформувало про чистий дохід від господарської діяльності за перше півріччя 2025 року.

Загальна сума — 950,25 тис. грн, з яких до державного бюджету України буде перераховано 712,69 тис. грн після сплати податків, винагороди управителю та покриття витрат на управління, говориться у повідомленні.

"За час управління АРМА, підприємство не лише забезпечило безперебійну роботу стратегічного активу, а й зуміло вперше отримати дохід від його діяльності, що є безпрецедентним результатом за весь час функціонування цього об’єкта в умовах арешту", – зазначила Дума.

"Ключову роль у цьому кейсі відіграв ефективний моніторинг з Управління моніторингу ефективності менеджменту активів АРМА — завдяки системному контролю та перегляду підходів до управління, крок за кроком ламається практика збитковості арештованих активів, і ті об’єкти, що раніше генерували лише втрати, починають приносити перші надходження до державного бюджету", – додала вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АРМА домовилося з "Укртранснафтою" (входить в Групу Нафтогаз) про збільшення щомісячного гарантійного платежу, який компанія має сплачувати як управитель арештованого нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів визначило переможців конкурсів на відбір управителів для арештованих активів ТОВ "Термінал Карпати". Площа логістичного центру – понад 21,5 тис кв.м.

Бенефіціаром ТОВ "Термінал Карпати" був громадянин росії Андрій Кочетков, колишній віцепрезидент Асоціації російських експедиторів. 10 травня 2022 року суд арештував корпоративні права, грошові кошти, рухоме й нерухоме майно російського товариства і 20 травня 2022 року передав в управління АРМА.

Також повідомлялося, що ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" перерахувало до державного бюджету України 56,7 мільйонів гривень. Це вже третє масштабне надходження від управління активами Сахалінського родовища, нагадає агентство. У липні 2024 року було перераховано 747,7 млн грн, у травні цього року — 1,074 млрд грн.