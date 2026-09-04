Норвегія допоможе росіянам, які застрягли після арешту судна за позовом Нафтогазу

Норвегія надасть допомогу росіянам, які не можуть залишити арктичний архіпелаг Свальбард після арешту судна "Професор Молчанов" за позовом українського "Нафтогазу".

Про це пише агентство Reuters.

"Норвезька влада робить усе можливе, щоб захистити російських громадян, які опинилися у складній ситуації на Свальбарді", — заявили у відомстві.

Судно перевозило пасажирів і вантажі до російського поселення Баренцбург. Його арештували на вимогу "Нафтогазу", який намагається стягнути з Росії $4,22 млрд компенсації за захоплені в окупованому Криму активи.

Баренцбург є одним із двох російських поселень на Свальбарді. Загалом у них живуть 392 людини за загальної чисельності населення архіпелагу 2914 осіб.

За даними норвезького МЗС, російські компанії регулярно отримують винятки із санкцій, щоб завозити на острови продовольство та інші необхідні товари.

Нагадаємо:

У Норвегії за заявою групи "Нафтогаз" арештували російське судно "Професор Молчанов" у межах примусового стягнення з РФ $4,22 млрд компенсації за захоплені в Криму активи.