Нафтобаза у Гвардійському розгорілася ще більше – медіа

Нафтобаза ATAN у кримському селищі Гвардійське, яка раніше зазнала удару, розгорілася з новою силою.

Про це пише Телеграм-канал "Кримський вітер".

"Вчора в обід вона трохи диміла, палаючий резервуар поливали водою з трьох пожежних машин. Сьогодні вранці – горіння значно інтенсивніше, спостерігається великий стовп диму", – зазначає медіа.

"Сьогодні вночі у Гвардійському було чути проліт дронів, стріляла російська ППО, пролунало 5-6 вибухів.Розгорілася нафтобаза сама чи їй допомогли "добрі" дрони – невідомо", – додає "Кримський вітер".

Нафтобаза була атакована у ніч на 17 жовтня, виникла сильна пожежа, яку було видно за десятки кілометрів.

Додамо, що активісти повідомляють, що у Криму на заправках зникло дизельне паливо.

"Бензину немає, тепер зник і дизельне паливо. Це сталося після успішного ураження нафтової бази в Гвардійському та складів із паливом, очевидно, це були запаси дизельного палива", – повідомляють вони.

За такого стану справ обіцянки російського голови Криму Сергія Аксьонова стабілізувати ситуацію із забезпеченням паливом просто неможливі, кажуть вони.

Нагадаємо:

Раніше російська влада заявила про атаку безпілотників на 7 областей РФ, у ряді аеропортів вводили обмеження, у Волгоградській області виникла пожежа на території електропідстанції, частина населених пунктів у двох регіонах залишилися без світла.

На російських автозаправках через дефіцит палива почав з'являтися розбавлений бензин.

Раніше повідомлялося, що у 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігався дефіцит пального після обстрілів російських нафтопереробних заводів українськими дронами.

Уряд Російської Федерації продовжив тимчасову заборону на експорт бензину і ввів обмеження для інших видів палива до кінця 2025 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит пального в Росії в результаті далекобійних ударів сягнув 20%.

Не менше 57 регіонів Росії, тобто понад половину, зіткнулися з перебоями в постачанні палива після українських ударів по російських НПЗ.