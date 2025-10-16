У кількох регіонах Росії пролунали вибухи: після атаки дронів горить електропідстанція

Українська правда

Російська влада заявила про атаку безпілотників на 7 областей РФ, у ряді аеропортів вводили обмеження, у Волгоградській області виникла пожежа на території електропідстанції, частина населених пунктів у двох регіонах залишилися без світла.

Джерело: Адміністрація Волгоградської області з посиланням на губернатора регіону Андрія Бочарова, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв в Telegram, російський Telegram-канал Astra і росЗМІ

Пряма мова Бочарова: "Силами ППО... відбита масова атака безпілотних літальних апаратів на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області. В результаті падіння уламків БпЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння".

Деталі: За словами чиновника, пожежу вже ліквідують.

"Ремонтні служби відновлюють електропостачання прилеглих до підстанції населених пунктів. Пошкоджень житлових будівель і постраждалих немає", – підсумував Бочаров.

Про атаку повідомив і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Пряма мова чиновника: "За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає. Кілька населених пунктів залишаються без електрики на час аварійних робіт, що почалися після відбиття атаки БпЛА в сусідньому регіоні".

За даними російських ЗМІ, в аеропортах Волгограда, Самари, Саратова, Тамбова на тлі дронової атаки вводили обмеження на прийом і випуск літаків.

Telegram-канал Astra писав, що жителі Саратова вночі повідомляли про велику кількість вибухів.

Вранці російське Міноборони заявило, що протягом ночі засоби ППО нібито перехопили і знищили 51 український БпЛА.

Зокрема, 12 дронів нібито знищили над Саратовською областю, 11 – над Волгоградською, 8 – над Ростовською, по 4 – над Брянською і Воронезькою, 3 – над Бєлгородською, 1 – над Курською областю. Крім того, 6 БпЛА нібито збили над територією окупованого Криму і по 1 – над акваторією Чорного та Азовського морів.