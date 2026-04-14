Експорт нафти з Росії впав до рівня серпня 2025 після атак на Новоросійськ – ЗМІ

Експорт нафти з РФ впав через атаки на порти

Середньомісячний експорт нафти з Росії у період з 16 березня по 12 квітня 2026 року становив 3,22 млн барелів на день – найнижчий показник з серпня 2025 року.

Про це пише Bloomberg.

Порівняно з періодом з 9 березня по 5 квітня експорт скоротився в середньому на 200 тис. барелів на день.

Незважаючи на відновлення роботи експортного терміналу Усть-Луга на Балтійському морі, термінал "Шесхаріс" у Новоросійську, який був атакований в ніч проти 5 квітня, не працював близько п'яти днів.

Водночас доходи від експорту нафти залишаються високими та продовжують зростати. У період з 16 березня до 12 квітня Росія заробляла 2,12 млрд. дол. на тиждень, а з 9 березня по 5 квітня – 2,07 млрд. Зростання доходів при зменшенні обсягу пов'язане зі зростанням цін на нафту.

Зокрема, в крайній тиждень періоду (5-12 квітня) доходи Росії становили 2,29 млрд дол.

Ціни на російську нафту Urals з Балтії зросли до 95,83 дол. за барель, а з Чорного моря – до 94,18 дол. Ціна вже доставленої нафти в Індії становить 126,34 дол. за барель.

Основними покупцями продовжують бути Китай, Індія та Туреччина. Водночас все більше і більше російських танкерів не зазначають справжнє місце призначення, натомість вказуючи "Порт-Судан" чи "Суец". Через це відстежити, хто саме купує цю нафту, стає неможливо.

Нагадаємо:

13 березня США призупинили дію санкцій проти російської нафти, яка вже завантажена в танкери.

В'єтнам, Таїланд, Філіппіни, Індонезія та Шрі-Ланка почали активно замовляти російську нафту після зняття санкцій.