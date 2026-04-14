В Україні продажі пального зросли до рекордних показників попри подорожчання

У минулому місяці, незважаючи на високі ціни, реалізація всіх видів пального (бензин, дизель, газ) зросла до найбільшого березневого значення як мінімум з 2024 року.

Про це пише профільне видання еnkorr з посиланням на дані Державної податкової служби.

Зазначається, що проливи пального становили 710 млн л, що на 14% більше за показники лютого і майже на 18% — за аналогічний період минулого року.

Як йдеться, у березні сумарна вартість пального згідно з даними РРО збільшилася на 57% відносно минулого року і становила 48,5 млрд грн. До лютого приріст склав 35%.

Щодо обсягів, то найбільше зростання — на 26% відносно минулого року — зафіксовано на заході країни (218,8 млн л), де в розрізі областей приріст у відсотках досягав 33% (в Івано-Франківській області — 21,2 млн л). Високі показники були і на Львівщині: +29%, 61,9 млн л, згідно з дослідженням.

Вперше з 2023 року область за обсягами реалізації випередила Дніпропетровщину та посіла друге місце. Остання збільшила показники на 13% (57,9 млн л).

Загалом обсяги продажів пального в центральному регіоні зросли на 17%, до 171,4 млн л. Найвищу динаміку продемонструвала Кіровоградщина, де реалізація додала 27%, до 16,7 млн л, йдеться в аналітиці.

На Півночі і Сході порівняно з іншими регіонами показники зросли найменше — на 11%, до 203,8 млн л і 39,2 млн л відповідно.

Проливи на Київщині, яка є лідером за реалізацією, збільшилися лише на 10% (145,2 млн л), що є одним із найменших показників. Нижче — тільки на Сумщині (8%, 13,3 млн л) і у фронтових областях (Донецькій і Херсонській: -40% і -7% відповідно).

На думку експертів "Консалтингової групи А-95", збільшення березневих продажів зумовлено ажіотажем, який утворився в перших числах місяця через стрімке здорожчання внаслідок війни в Ірані.

За словами паливних мереж, подальше зростання цін негативно вплинуло на показники.

"Знижується літраж в одному чеку. Крім того, фіксуємо відтік клієнтів на заправки з нижчими цінами", — зазначили в одній із них.

Зокрема, за попередніми оцінками, рекордно зросли продажі в мережі державної компанії "Укрнафта", яка на доручення уряду працює з мінімальною націнкою.

Як зазначила очільниця уряду Юлія Свириденко, державна мережа АЗК "Укрнафта" відреагувала на ситуацію на світових ринках та розпочала зниження цін.