Частина росіян на далекому сході РФ залишилася без бензину

В Охотському окрузі Хабаровського краю Російської Федерації, найвіддаленішому районі регіону, розміром з Мурманську чи Вологодську області, закінчився бензин.

Про це пише The Moscow Times.

Єдина в окрузі приватна автозаправка в Охотську, яка відкрилася у 2018 році, перестала продавати пальне росіянам ще в середині березня через гостру нестачу пального, яке в регіон постачають морем у рамках "Північного завезення" з кінця весни до кінця осені.

Місцеві жителі розповіли, що бензин на АЗС в Охотську відпускають тільки лікарням, автобусам тощо.

Людям доводиться купувати пальне у перекупників по 30–35 тисяч рублів за бочку у 200 літрів (тобто по 150–175 рублів за літр).

"Дизель поки що продають, але кажуть, що і його, здається, теж хочуть закрити для населення", — розповідав мешканець району.

Голова округу Максим Клімов заявив минулого тижня, що при річній потребі району в 900 тонн бензину в навігаційний період було завезено лише 500 тонн.

У резерві залишалося не більше 130 тонн палива, і вони призначені для соціальних установ, шкільних автобусів, швидкої допомоги та комунальної техніки.

Влада ввела обмеження на видачу бензину населенню (близько 20 літрів на день), пояснив чиновник. Пізніше цю інформацію підтвердив губернатор краю Дмитро Демешин.

Уряд РФ в четвер, 2 квітня, повідомив, що ввів заборону на експорт бензину для виробників цього палива до кінця липня.