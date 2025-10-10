Начальник військадміністрації "назбивав" з підлеглих майже мільйон гривень

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону повідомила про підозру начальнику селищної військової адміністрації, який разом зі спільниками незаконно отримав від підлеглих 930 тисяч гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Керівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомив про підозру начальнику однієї із селищних військових адміністрацій Генічеського району Херсонської області в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням", – говориться у повідомленні.

Також за процесуального керівництва Херсонської спецпрокуратури Південного регіону повідомлено про підозру першому заступнику начальника адміністрації та начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності.

"За даними слідства, упродовж березня 2023 ‒ жовтня 2024 років посадовці, діючи у змові, систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підлеглих працівників. У разі відмови погрожували їм позбавленням премій та грошових винагород", – говориться у повідомленні.

"Кошти працівники перераховували на банківські рахунки однієї з підозрюваних, яка надалі передавала їх керівнику адміністрації. Отриману суму ‒ понад 930 тисяч гривень ‒ учасники схеми розподілили між собою", – повідомляє прокуратура.

Правоохоронці затримали підозрюваних. Суд обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою з правом внесення застави ‒ 605 600 гривень начальнику адміністрації, 121 120 гривень його заступнику, начальнику відділу ‒ особисте зобов’язання.

Досудове розслідування та оперативний супровід ‒ УСБУ в Херсонській області, за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

