Начальник районного ТЦК програв апеляцію: держава стягує вартість двох автівок

Начальник одного з районних ТЦК Одеської області програв апеляцію: у дохід держави стягнуть майже два мільйона гривень – вартість двох автівок, якими користувалася його родина і які суд визнав необґрунтованими активами.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними ЕП у правоохоронних органах, йдеться про начальника Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП в Одеській області Сергія Корака.

"За матеріалами Державного бюро розслідувань у дохід держави стягнуть майже 2 млн грн необґрунтованих активів, якими користувалася родина колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП Одеської області", – говориться у повідомленні.

5 листопада 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції від 3 квітня 2026 року.

Йдеться про автомобілі Toyota C-HR Hybrid 2022 року випуску вартістю понад 1,38 млн грн та Toyota C-HR 2021 року випуску вартістю майже 565 тис. грн.

Відомо, що раніше суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, поданий у межах процедури цивільної конфіскації майна начальника Білгород-Дністровського районного ТЦК.

"Автомобілі придбали близькі родичі колишнього посадовця. Водночас встановлено, що він мав можливість прямо чи опосередковано розпоряджатися цим майном", – пояснили у ДБР.

"При цьому законних доходів ані самого екскерівника ТЦК, ані його родичів було недостатньо для придбання таких автомобілів", – стверджують слідчі.

На підставі матеріалів ДБР та додаткових доказів, зібраних прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, до суду було подано позов про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення.

Нагадаємо:

Раніше Прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів, оформлених на матір екскерівника управління Нацполіції у місті Києві – позашляховика та земельної ділянки.

Суд визнав необґрунтованими активи колишнього керівника підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Олега Ящука.

Колишній голова Держслужби України з лікарських засобів Роман Ісаєнко, обвинувачений у декларуванні недостовірних відомостей, сплатить штраф та впродовж трьох років не зможе обіймати адміністративні посади.

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованою частину столичної квартири начальника одного з управлінь податкової служби на Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство з питань запобігання корупції вважає необґрунтованим активом дорогу автівку посадовця управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, оформлену на матір, яка навіть не має водійських прав.