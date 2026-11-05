Розкрадання на захисті для танків: суд залишив під вартою екскерівника хімзаводу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід в вигляді тримання під вартою з заставою у 18 мільйонів гривень щодо екскерівника Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана.

Про це пише Центр протидії корупції.

"Апеляція ВАКС залишила під вартою екскерівника Павлоградського хімзаводу, який міг вийти на волю через недбалість слідчих СБУ", – зазначає ЦПК.

Шимана підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на суму 102 мільйона гривень на виробництві динамічного захисту для танків Збройних Сил України.

За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії, у квітні 2022 року, Міноборони уклало контракт із Павлоградським хімзаводом, де Шиман був очільником, про термінову закупівлю динамічного захисту для танків.

"Завод закуповував динамічний захист за майже втричі завищеними цінами, що підтверджене експертизами. Ще й через фіктивні фірми, завдяки яким легалізували різницю від реальної вартості товарів", – пише ЦПК.

Раніше, в іншій справі, ​​​апеляція звільнила від кримінальної відповідальності Шимана через сплив строків давності змінивши вирок ВАКС. Обвинувачення доводило, що його дії завдали державі понад 43,3 млн грн збитків.

"Цікаво, що у справі за підозрою від СБУ про поставку бракованих 120-мм мін для ЗСУ, Шиману не змогли продовжити строк тримання під вартою, оскільки СБУ невчасно подала клопотання", – зазначає ЦПК.

Нагадаємо:

У 2024 році Павлоградський хімзавод поставив військовим тисячі бракованих мінометних снарядів. Керівника Леоніда Шимана зрештою заарештували в одному з найгучніших випадків шахрайства в оборонній промисловості України під час війни. Але навіть коли стало зрозуміло, що снаряди браковані, з Шиманом продовжили укладати нові контракти.

Раніше ВАКС оголосив вирок гендиректору та комерційному директору ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", які отримували дохід через фірми-посередниці і завдали збитків державі.