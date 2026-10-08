"Гра в наперстки": ДБР розкрило схему контрабанди бурштину

Працівники ДБР викрили схему контрабанди: незаконно видобутий український бурштин маскували під експорт, для чого раніше ввозили товар з однієї з країн ЄС.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

З квітня по червень 2026 року до однієї з азійських країн було експортовано понад 4,7 тонни бурштину вартістю майже 10,8 млн грн, розповіли у ДБР.

"Учасники групи заздалегідь виготовляли підроблені сертифікати та документи, в яких зазначали бурштин великих фракцій. Насправді за цими документами з країни ЄС до України ввозили дешевий бурштин найдрібнішої фракції — фактично пісок та пил", – говориться у повідомленні.

Після ввезення цей товар залишали в Україні, а замість нього на експорт відправляли цінніші великі фракції бурштину. На митниці подавали документи на імпортований товар, створюючи видимість законного походження.

Схему організував підприємець з Рівненської області, який залучив свого брата та експерта Державного гемологічного центру.

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