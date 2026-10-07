ДБР почало операцію проти лісових схем: під ударом керівництво галузі

Державне бюро розслідувань 7 жовтня розпочало спецоперацію "Зелений щит" проти незаконних рубок і розкрадання деревини, яка охоплює працівників лісгоспів та керівництво державних підприємств.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Схеми, які розслідує Бюро, охоплюють вирубування здорових дерев під виглядом санітарних рубок, продаж деревини за збитковими цінами та повторне використання документів для вивезення необлікованого лісу.

Слідчі також перевіряють незаконні рубки на природоохоронних територіях, привласнення коштів держпідприємств і фіктивне працевлаштування. Встановлюють роль посадовців, які могли організовувати схеми або сприяти їхній роботі.

Слідчі дії проводять у низці кримінальних проваджень. В окремих із них ДБР планує передати обвинувальні акти до суду.

Нагадаємо:

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовців ДП "Ліси України", які завдали держпідприємству понад 8,1 мільйона гривень збитків під час закупівлі 25 тракторів.