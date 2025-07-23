Аграрії лівобережжя Херсонщини продають зерно росіянам за безцінь

Умови, на яких працюють аграрії на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, не є вигідними для ведення цієї діяльності.

Про це пише сайт "Мост".

"Дуже тяжко, це правда! Тому що чіткої ціни на зерно немає, забирають його в них – за що скажуть, за те вони віддають", – розповів голова Асоціації фермерів та приватних землевласників у Херсонській області Олександр Гордієнко.

"Змусили всіх переоформитися (за російським законодавством), податки там дуже великі. Всі працюють тільки для того, щоб перечекати цей час і є дуже великі надії, що ЗСУ їх (окупантів) виженуть", – повідомив він "Новинам Приазов’я".

"Торік окупаційна влада заявила, що сім "дружніх до Росії країн", виявили зацікавленість у закупівлі продовольчої пшениці з Херсонської області. Також повідомлялось, що борошно з лівобережжя Херсонщини хотіли експортувати до країн Азії, Африки та Арабського світу", – пише "Мост".

Цього року стало відомо, що агропродукцію з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької області росіяни вивозять до Білорусі, Казахстану, Узбекистану, а також у Вʼєтнам, Індію та Китай, зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням накласти санкції на бангладешські компанії, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій. Бангладеш не зміг зупинити цю торгівлю після того, як Україна офіційно повідомила, що це зерно крадене і надала докази.

Раніше повідомлялося, що Росія постачає, ймовірно, викрадене в України зерно хуситам, які контролюють більшу частину Ємену. Такий висновок на основі вивчення даних про переміщення судна, що транспортувало зерно, зробили розслідувачі Bellingcat і Lloyd's List.

Раніше повідомлялося, що створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис тонн зерна приблизною вартістю 46 млн дол. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль.