На Запорожье из-за обстрелов сгорело почти 700 гектаров посевов

С начала года почти 700 гектаров зерна уничтожено пожарами, возникшими в результате вражеских обстрелов в Запорожской области.

Об этом в Telegram сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

"В 2025 году в результате вооруженной агрессии рф пострадало 27 агропредприятий. Разрушено или повреждено более 55 зданий и более 155 единиц сельхозтехники. Сгорело почти 700 га посевов", - сообщил он.

"Несмотря на цифры потерь уборочная кампания-2025 уже на финишной прямой - уже намолочено более 240 тысяч тонн зерна", - добавил Федоров.

"Благодаря упорному труду аграриев, которые ежедневно выполняют свою работу с достоинством, мужеством и огромной любовью к родной земле, регион будет обеспечен собственным хлебом и зерном", - написал он в Telegram.

Напомним:

В ночь на 17 июня Россия нанесла ракетный удар по заводу Electro Cable Group в Запорожье.

В ночь на 1 июня россияне ударили по объектам критической инфраструктуры и частной застройке в Запорожье, пострадала женщина.

Ранее также сообщалось, что агропродукцию с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской области россияне вывозят в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, а также во Вьетнам, Индию и Китай. Аграрии оккупированного левобережья Херсонщины продают зерно россиянам за бесценок.

Ранее сообщалось, что Украина планирует обратиться в Европейский Союз с просьбой наложить санкции на бангладешские компании, которые импортируют пшеницу с оккупированных Россией украинских территорий. Бангладеш не смог остановить эту торговлю после того, как Украина официально сообщила, что это зерно краденое и предоставила доказательства.