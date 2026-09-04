Через атаки в Чорному морі їжа у світі подорожчала найбільше з 2022 року

Посилення атак у Чорному морі обмежило постачання зерна з України та стало одним із чинників зростання світових цін на продовольство до максимуму з листопада 2022 року.

Про це пише агентство Reuters.

Індекс продовольчих цін FAO у серпні зріс до 133,3 пункту проти переглянутих 130,8 пункту в липні. Водночас він залишається майже на 17% нижчим за рекорд березня 2022 року.

За даними FAO, через перебої з експортом у Чорному морі скоротилися відвантаження зерна як з України, так і з Росії. Ціни на зернові у світі піднялися до найвищого рівня за три роки.

У серпні подорожчали всі основні групи продовольства, які відстежує організація: зернові, олія, цукор, м'ясо та молочна продукція.

Додатковий тиск на ринок спричинили спека і посуха в Європі, які погіршили перспективи врожаю кукурудзи та цукрових буряків. Загроза сильного Ель-Ніньйо посилила побоювання щодо виробництва пальмової олії та цукру в Азії.

Війна між США та Іраном також ускладнила постачання добрив. Головний економіст FAO Максимо Тореро попередив, що кліматичні ризики, геополітична напруженість і порушення логістики одночасно погіршують очікування щодо пропозиції продовольства.

Нагадаємо:

У серпні темпи експорту основних зернових культур з України почали скорочуватися на тлі блокування портів.