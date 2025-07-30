На Сумщині вирішили посилити захист АЗС

Сумська обласна військова адміністрація опрацьовує з бізнесом питання захисту АЗС від російських ударів.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, пише сайт Sumy.Today.

"Ворог цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру, зокрема АЗС, особливо у північній частині Сумщини", – говориться у публікації.

Вже відбулася нарада з представниками всіх АЗС, де обговорювались інженерні рішення щодо облаштування захисту.

Протягом двох тижнів буде зрозуміло, хто готовий інвестувати у ці заходи, а ОВА та військові надаватимуть організаційну та інженерну допомогу, зазначив Григоров.

"Питання логістики пального також перебуває на контролі, хоча деталі з міркувань безпеки не розголошуються", – пише Sumy.Today.

Крім того, у рамках програми "Безпечне небо" виділено 10 мільйонів гривень, а додатково заплановано і затверджено ще 20 мільйонів гривень на посилення ППО Сумщини.

Григоров зазначив, що 10-15% від загальної системи складають добровольчі формування територіальних громад, і це є лише однією зі складових мобільних вогневих груп, які протидіють ворожим БпЛА.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки дронами було знищено останній автозаправний комплекс мережі ОККО у Костянтинівці Донецької області.

Мережі АЗК ОККО, враховуючи ризики влучень внаслідок атак РФ, намагаються працювати "на дуже мінімальних залишках пального", хоча це не оптимально з погляду логістики та призводить до подорожчання товару, але виправдовує себе у випадку обстрілів.

Також повідомлялося, що У Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів. Зведення тунелів здійснюється за кошти Спільного оборонного фонду.