На Сумщині вирішили посилити захист АЗС
Сумська обласна військова адміністрація опрацьовує з бізнесом питання захисту АЗС від російських ударів.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, пише сайт Sumy.Today.
"Ворог цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру, зокрема АЗС, особливо у північній частині Сумщини", – говориться у публікації.
Вже відбулася нарада з представниками всіх АЗС, де обговорювались інженерні рішення щодо облаштування захисту.
Протягом двох тижнів буде зрозуміло, хто готовий інвестувати у ці заходи, а ОВА та військові надаватимуть організаційну та інженерну допомогу, зазначив Григоров.
"Питання логістики пального також перебуває на контролі, хоча деталі з міркувань безпеки не розголошуються", – пише Sumy.Today.
Крім того, у рамках програми "Безпечне небо" виділено 10 мільйонів гривень, а додатково заплановано і затверджено ще 20 мільйонів гривень на посилення ППО Сумщини.
Григоров зазначив, що 10-15% від загальної системи складають добровольчі формування територіальних громад, і це є лише однією зі складових мобільних вогневих груп, які протидіють ворожим БпЛА.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки дронами було знищено останній автозаправний комплекс мережі ОККО у Костянтинівці Донецької області.
Мережі АЗК ОККО, враховуючи ризики влучень внаслідок атак РФ, намагаються працювати "на дуже мінімальних залишках пального", хоча це не оптимально з погляду логістики та призводить до подорожчання товару, але виправдовує себе у випадку обстрілів.
Також повідомлялося, що У Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів. Зведення тунелів здійснюється за кошти Спільного оборонного фонду.