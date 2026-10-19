На Закарпатті викрили масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю

На Закарпатті викрили масштабне підпільне виробництво алкоголю: під виглядом продукції відомих українських брендів його постачали до продуктових магазинів області.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, а також Бюро економічної безпеки.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито масштабне підпільне виробництво алкоголю, який під виглядом продукції відомих українських брендів постачали до продуктових магазинів області.

Незаконний бізнес організувала родина з Ужгорода разом із двома спільниками. Слідчі встановили, що з листопада 2025 року до жовтня 2026 року вони виготовляли фальсифікований алкоголь на складі в селі Концово Ужгородського району.

Спирт завозили зі Львівщини, змішували з водою та іншими компонентами, розливали у пляшки й маркували підробленими акцизними марками. Фальсифіковані горілку та коньяк продавали переважно в сільських магазинах Закарпаття.

"Організатор відповідав за роботу цеху, закупівлю сировини, тари та підроблених акцизних марок. Його син забезпечував збут і пошук нових покупців, а дружина та двоє знайомих – роботу виробництва", – розповіли у прокуратурі.

Бюро економічної безпеки

У межах розслідування проведено 29 обшуків на Закарпатті та Львівщині. Вилучено близько 48,5 тонн спирту, майже тисячу пляшок алкоголю, понад 2,3 тис. підроблених акцизних марок, обладнання для розливу, пакувальні матеріали, майже 10 тис пачок сигарет, п'ять автомобілів і чорнові записи.

Залежно від ролі кожного їм інкримінують незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, а також незаконні операції з підробленими акцизними марками.

Організатору та його сину сину суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави, іншим трьом підозрюваним – домашній арешт. За даними ЕП у правоохоронних органах, батько і син уже вийшли під заставу.

Вирішується питання про арешт майна підозрюваних та встановлюються інші причетні особи.

Нагадаємо:

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо осіб, які підпільно виробляли у Кривому Розі контрафактні цигарки і алкоголь.

Правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка виготовляла та збувала фальсифіковане пальне на Київщині: близько 200 мільйонів гривень легалізовували через підконтрольні підприємства.

Раніше Бюро економічної безпеки заявило про ліквідацію підпільних тютюнових фабрик у Львівській та Харківській областях загальною потужністю понад 130 тисяч пачок сигарет на добу.

Бюро економічної безпеки викрило у Києві масштабний канал збуту контрафактних електронних сигарет та нікотиновмісної продукції: із незаконного обігу вилучили понад 46 тисяч одиниць підакцизних товарів орієнтовною вартістю близько 12,3 млн грн.

У Полтаві детективи територіального управління БЕБ викрили масштабну схему збуту підакцизної продукції: 14 точок продажу продавали нелегальні електронні сигарети та рідини сумнівного походження – без акцизних марок, ліцензій і фіскальних чеків.