На Закарпатті судитимуть депутата від ОПЗЖ, який приховав 6 мільйонів гривень

На Закарпатті Тячівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутата Дубівської селищної ради за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації на понад шість мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

За даними сайту Zaxid.net, йдеться депутата Дубівської селищної ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Володимира Куцина.

Під час повної перевірки його щорічної декларації за 2024 рік НАЗК, встановило, що посадовець приховав від декларування земельну ділянку площею 1250 кв. м в селі Красна Закарпатської області та розташований на ній недобудований двоповерховий будинок із господарськими приміщеннями, в якому проживав разом з родиною.

Ринкова вартість землі становила близько 5,5 мільйона гривень.

Крім того, він не повідомив про отримані ним та його дружиною доходи на понад 89,5 тисяч гривень.

Загалом встановлений перевіркою та слідством розмір недостовірних відомостей у декларації перевищив шість мільйонів гривень.

Володимир Куцина входить до комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг, а в 2024 році працював у місцевому лісгоспі, пише Zaxid.net.

Нагадаємо:

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