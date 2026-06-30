ВАКС продовжив обов'язки голові АМКУ і його дружині

Вищий антикорупційний суд продовжив обов'язки голові Антимонопольного комітету України і не дозволив його дружині виїхати за кордон.

Про це пише Центр протидії корупції.

"ВАКС продовжив обов'язки голові Антимономольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. Також суд не дозволив Аллі Кириленко виїзд за кордон", – говориться у повідомленні.

Зокрема, суд продовжив подружжю обов'язки утримуватись від спілкування зі свідками, не відлучатися за межі України, прибувати за вимогою прокурора, суду тощо.

Кириленка обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, а його дружину – у пособництві у незаконному збагаченні, нагадує ЦПК.

За версією обвинувачення, очільник АМКУ не задекларував 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль BMW X3, зареєстровані на родичів його дружини.

Нагадаємо:

В березні 2024 року журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника АМКУ Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

САП та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

В серпні 2024 року НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові АМКУ Павлу Кириленку.

ВАКС 4 червня частково задовольнив клопотання його адвоката і зменшив розмір застави до 25 млн грн. Перед цим адвокат подав клопотання про зміну запобіжного заходу – зменшення розміру застави з 30 мільйонів гривень до трьох мільйонів.

5 червня Кириленку повідомили про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні.

Слідчі стверджують, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

6 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка Аллі у вигляді застави 9 мільйонів гривень.