Незадекларовані ділянки, кафе та автівки: про підозру повідомили екслісничому

На Закарпатті слідчі заочно повідомили про підозру колишньому лісничому у недостовірному декларуванні на понад 9,6 мільйонів гривень: він не задекларував земельні ділянки, будівлю кафе та інші активи.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, а також Державне бюро розслідувань.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, у тому числі на підставі матеріалів повної перевірки декларації, проведеної НАЗК, повідомили про підозру (заочно) колишньому лісничому Тиховецького лісництва у недостовірному декларуванні на понад 9,6 млн грн.

Під час повної перевірки декларації за 2024 рік НАЗК, з поміж іншого, встановило, що експосадовець приховав від декларування нерухомість у селі Красна Закарпатської області земельну ділянку площею 900 кв. м, яку використовує, побудувавши на ній СТО для автомобілів та ділянку площею 1250 кв.м та розташований на ній добудований, але не зареєстрований в установленому порядку, будинок, які є власністю тестя декларанта та перебували в користуванні дружини.

Також він "забув" про будівлю кафе площею 94,9 кв. м, де його дружина веде бізнес, та яка належить їй на праві власності.

Крім того, експосадовець не задекларував житловий будинок площею 65,9 кв. м, де фактично проживав з родиною. Нерухомість зареєстрована на батька, але побудована декларантом на земельній ділянці угідь Тиховецького лісництва, в якому він на той час працював.

У декларації також не зазначені два позашляховики – Toyota Land Cruiser Prado (2010 р.в.) дружини та Toyota Hilux (2016 р.в.), оформлений на матір, яким користувався декларант.

Загалом встановлений перевіркою та даними слідства розмір недостовірних відомостей у декларації перевищив 9,6 млн грн.

Слідство проводиться за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури та оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області.

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