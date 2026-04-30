Чиновник міграційної служби не зміг довести, що чесно купив торговельний центр

Суд визнав необґрунтованими активи чиновника Державної міграційної служби на понад 7,3 млн грн, який купив торговельний центр, але не зміг довести, що зробив це за легально отримані кошти.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Вона визнала необґрунтованими активи начальника Хмельницького відділу Управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області та пов'язаної з ним особи на суму понад 7,3 млн грн.

Підставою для звернення до суду стали матеріали моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, а також інформація територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому.

Під час моніторингу НАЗК встановило, що протягом 2021–2023 років член сім'ї посадовця набув у власність торговельний центр на Хмельниччині (магазини змішаної торгівлі, кафе, офісні приміщення).

"У 2024 році в торговельному центрі добудували квартиру площею 52,7 кв. м. Загальна площа забудови – 913,8 кв. м. Вартість "покупки" сягала 13,7 млн грн", – говориться у повідомленні.

Агентство проаналізувало доходи службовця та члена його сім'ї та дійшло висновку про неможливість набуття зазначеного майна за рахунок законних доходів.

Зважаючи на це, САП звернулася до ВАКС з позовом про стягнення в дохід держави частини вартості активу в сумі, яка не відповідає законним доходам, – понад 7,3 млн грн.

Суд ухвалив рішення про стягнення відповідних активів у дохід держави в порядку цивільної конфіскації.

Рішення суду ще може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення повного тексту.

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій Вищого антикорупційного суду, якими визнано необґрунтованими активи понад на п'ять мільйонів гривень посадовця Державної міграційної служби, їх стягують в дохід держави.

Йдеться про активи, що належать начальнику одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області.

Також раніше апеляція залишила без змін рішення суду першої інстанції, який визнав необґрунтованими активами майно на суму понад 3,8 млн грн родини колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК.

Упродовж першого кварталу 2026 року НАЗК за результатами проведення моніторингів способу життя скерувало до правоохоронних органів 13 матеріалів та обґрунтованих висновків з виявленими ознаками порушень на загальну суму понад 100 млн грн.