БЕБ скерувало до суду справу про незаконне відчуження земель на 9 мільйонів гривень

Посадовця сільської ради на Закарпатті судитимуть за незаконне відчуження земель комунальної власності вартістю понад 9 мільйонів гривень: БЕБ завершило досудове розслідування, обвинувальний акт скерували до суду.

Про це інформує Бюро економічної безпеки.

Ідеться про посадовця однієї із сільських рад Ужгородського району. Детективи територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування.

За даними слідства, начальник одного з відділів сільської ради, зловживаючи службовим становищем, забезпечив незаконне формування трьох земельних ділянок загальною площею 1,285 га.

Для цього використали архівні рішення сільської ради, змінили геопросторове розташування ділянок та зареєстрували їх у приватну власність.

Збитки територіальній громаді перевищили 9,2 млн грн. Для збереження земель суд наклав арешт на три ділянки.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

Нагадаємо:

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом особам у справі щодо незаконного використання понад 220 гектарів земель лісового фонду на Закарпатті, де було незаконно збудовано дачу "Ведмежа Діброва" для ексдепутата Віктора Медведчука.

У Конча-Заспі на Київщині правоохоронці викрили схему привласнення особливо цінних земель: екснапдеп та його спільники незаконно приватизували землі, обійшовши повноваження Київської міської ради.