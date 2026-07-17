БЕБ скерувало до суду справу про незаконне відчуження земель на 9 мільйонів гривень
Посадовця сільської ради на Закарпатті судитимуть за незаконне відчуження земель комунальної власності вартістю понад 9 мільйонів гривень: БЕБ завершило досудове розслідування, обвинувальний акт скерували до суду.
Про це інформує Бюро економічної безпеки.
Ідеться про посадовця однієї із сільських рад Ужгородського району. Детективи територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування.
За даними слідства, начальник одного з відділів сільської ради, зловживаючи службовим становищем, забезпечив незаконне формування трьох земельних ділянок загальною площею 1,285 га.
Для цього використали архівні рішення сільської ради, змінили геопросторове розташування ділянок та зареєстрували їх у приватну власність.
Збитки територіальній громаді перевищили 9,2 млн грн. Для збереження земель суд наклав арешт на три ділянки.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Нагадаємо:
Правоохоронці повідомили про підозру шістьом особам у справі щодо незаконного використання понад 220 гектарів земель лісового фонду на Закарпатті, де було незаконно збудовано дачу "Ведмежа Діброва" для ексдепутата Віктора Медведчука.
У Конча-Заспі на Київщині правоохоронці викрили схему привласнення особливо цінних земель: екснапдеп та його спільники незаконно приватизували землі, обійшовши повноваження Київської міської ради.