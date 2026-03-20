У низці країн ЄС обмежують ціни на пальне – ЗМІ

Італія, Словаччина та інші країни ЄС запроваджують знижки, податкові пільги та ліміти на пальне для стримування інфляції на тлі зростання світових цін на нафту.

Про це повідомляє НафтоРинок.

Ціни на бензин в Європі є найвищими за 40 місяців, і уряди європейських країн почали втручатися у роздрібні ринки пального через зростання цін, спричинене війною в Перській затоці, говориться у повідомленні.

Уряд Італії 19 березня схвалив постанову про зниження цін на заправках на €0,25/л на бензин та дизельне паливо та на €0,12/л на LPG, який широко використовується як автомобільне пальне в країні. Указ також передбачає заходи щодо боротьби зі спекуляціями і посилення моніторингу цін.

За даними агентства Argus, італійський уряд також оголосив про три місяці податкових пільг для сектора автомобільних перевезень.

В Словаччині уряд 18 березня схвалив обмеження на купівлю дизельного палива та планує запровадити окрему ціну ДП для транспортних засобів, зареєстрованих за кордоном. Обмеження набудуть чинності 19 березня або пізніше цього тижня і залишатимуться чинними протягом 30 днів.

Угорська нафтова компанія Mol обмежила роздрібні продажі палива в Словенії, повідомив мовник RTV Slo. У повідомленні йдеться, що Shell також обмежила закупівлі пального для легкових автомобілів на своїх словенських заправках, говориться у публікації.

У Греції роздрібні торговці пальним не можуть ставити націнку понад €0,05/л від ціни постачання бензину чи дизельного пального з нафтопереробних заводів. Роздрібним торговцям також заборонено закладати маржу понад €0,12/л від ціни пального, придбаного у маркетингових компаній.

Португалія тимчасово знизила податки на моторне пальне і розглядає обмеження цін.

"Франція поки що утримується від зниження податків. Цей сценарій наразі не розглядається, повідомила уряду Мод Брежон французькому телеканалу BFM, однак визнала, що в деяких галузях промисловості відчувається тиск", – пише сайт.

Минулого тижня французький уряд зібрав постачальників пального, які зобов'язалися стабілізувати ціни або знизити їх на €0,10-0,30/л у відповідь на вплив війни між США та Іраном. TotalEnergies ще з 13 березня погодилася обмежити ціни на бензин та дизельне паливо на рівні €1,99/л та €2,09/л відповідно.

Раніше повідомлялося, що через те, що компанії попереджають про зростання цін на енергоносії внаслідок війни на Близькому Сході, Італія розглядає можливість зниження податків на паливо.

Міністерство фінансів Франції заявило, що зустрінеться з дистриб'юторами бензину аби встановити обмеження на зростання цін.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вивчає енергетичні податки, мережеві збори та витрати на вуглець щоб пом'якшити тиск на галузі, які постраждали від високих цін на енергію.