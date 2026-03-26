Ціни на нафту зросли – немає оптимізму щодо припинення вогню

Ціни на нафту зросли більш ніж на долар за барель, повернувши втрати попередньої сесії – на ринку є побоювання, що продовження бойових дій на Близькому Сході призведуть до подальшого порушення постачання.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,65 долара (1,61%) до 103,87 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 1,49 долара (1,65%) до 91,81 долара за барель.

Іран все ще розглядає пропозицію США щодо завершення війни, але не має наміру проводити переговори для завершення конфлікту на Близькому Сході, заявили у міністерстві закордонних справ Ірану.

Тим часом прес-секретар Білого дому Каролін Левітт заявила, що Президент США Дональд Трамп вдарить по Ірану сильніше, якщо Тегеран не визнає, що країна була "військово розгромлена".

У Інституті досліджень NLI зазначають, що оптимізм щодо припинення вогню зник. Цуьоші Уено, старший економіст NLI пояснює, що вимоги до Ірану, встановлені Вашингтоном, виглядають "високою планкою".

Це залишає ціни на нафту вразливими до подальшої волатильності залежно від переговорів і військових дій обох сторін.

15-пунктова пропозиція Трампа, надіслана через Пакистан, закликає до вилучення запасів високо збагаченого урану з Ірану, зупинки збагачення, обмеження його програми балістичних ракет і припинення фінансування регіональних союзників, згідно з трьома ізраїльськими джерелами, знайомими з планом.

25 березня ціни на нафту впали приблизно на 4% на тлі перспектив можливого припинення вогню, яке могло б послабити перебої з постачанням із ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу, після повідомлень про те, що США передали Ірану план із 15 пунктів для завершення війни між ними.

Раніше Іран надіслав лист країнам-членам Міжнародної морської організації (ММО), в якому зазначено, що "неворожі судна" можуть здійснювати транзит через Ормузьку протоку, проте виключно за умови "координації з іранською владою".