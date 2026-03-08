ЄС може помʼякшити деякі кліматичні правила через кризу в енергетиці

Європейський Союз вивчає енергетичні податки, мережеві збори та витрати на вуглець як можливі сфери для вжиття короткострокових заходів з метою пом'якшення тиску на галузі, які постраждали від високих цін на енергію.

Про це повідомляє Reuters.

Брюссель шукає швидких рішень після того, як компанії попередили, що не можуть конкурувати з китайськими та американськими компаніями - ще до цьоготижневого стрибка цін на нафту та газ, спричиненого американо-ізраїльською війною проти Ірану.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла представити варіанти для розгляду лідерами ЄС на саміті 19 березня.

Документ Комісії, підготовлений для засідання комісарів ЄС у п'ятницю, показав, що блок вивчає короткострокові заходи для допомоги найбільш постраждалим регіонам і секторам, не підриваючи довгострокові кліматичні закони, покликані перевести Європу на дешевшу енергетичну систему з низьким рівнем викидів вуглецю.

"Будь-які пропозиції щодо законодавчих змін не дадуть негайного ефекту, і може знадобитися проміжне рішення для зниження цін на енергію в найближчі 2-5 років, доки перехід на чисті джерела енергії не полегшить тиск на ціни на електроенергію, як це вже спостерігається в деяких регіонах", – йдеться в документі, з яким ознайомилося агентство Reuters.

У документі зазначено, що Єврокомісія розгляне мережеві тарифи, які становлять близько 18% промислових рахунків за електроенергію, а також національні податки і збори, а також витрати на вуглець, які становлять близько 11% рахунків.

У документі зазначено, що в разі подальшого порушення постачання енергії Брюссель повинен бути готовий вжити заходів для заохочення споживачів до зменшення споживання енергії, як це було зроблено в 2022 році, коли Росія різко скоротила поставки газу.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.