Суд вперше оштрафував Meta на 375 млн доларів за сексуальну експлуатацію дітей

Суд у США визнав компанію Meta (Facebook, Instagram та WhatsApp) винною у введенні користувачів в оману щодо безпеки своїх платформ та сприянні сексуальній експлуатації неповнолітніх.

Про це повідомляє Reuters.

Це перший випадок, коли присяжні визнають Meta винною у подібному позові.

Прокуратура штату вимагала оштрафувати компанію на понад 2 млрд дол., проте присяжні винесли рішення лише про 375 млн дол. штрафу.

Генеральний прокурор штату Нью-Мексико, де відбувалося слухання справи, Рауль Торрес, назвав це "історичною перемогою для кожної дитини та сім'ї, які заплатили ціну за рішення Meta ставити прибуток вище за безпеку дітей".

Сам позов виник після операції прокуратури штату під прикриттям. У 2023 році слідчі створили акаунти у Facebook та Instagram, видаючи себе за користувачів віком до 14 років.

Пізніше на ці акаунти надходили матеріали сексуального характеру, а також із ними зв'язувалися дорослі в пошуках подібного контенту, що призвело до висунення кримінальних звинувачень проти кількох осіб.

Прокуратура стверджує, що Meta заявляла громадськості про безпеку Instagram, Facebook та WhatsApp для підлітків та дітей у Нью-Мексико, приховуючи правду про те, скільки небезпечного та шкідливого контенту розміщувалося на платформах.

Представники компанії заявили, що не погоджуються з вироком та подаватимуть апеляцію.

У травні суд має провести розгляд без присяжних щодо звинувачень прокуратури в тому, що Meta створила суспільну небезпеку, яка завдала шкоди здоров'ю та безпеці мешканців штату.

У вівторок у прокуратурі заявили, що попросять суд зобов'язати Meta внести зміни до своїх платформ, зокрема додати ефективну перевірку віку та посилити боротьбу із педофілами.

