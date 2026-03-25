Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Розподіл вуглеводнів, енергообладнання: про що Україна домовилась зі США

Віктор Волокіта — 25 березня, 15:06
Шмигаль розповів, про що Україна домовилась зі США
Телеграм-канал Шмигаля

Українська делегація у Сполучених Штатах Америки вже досягнула важливих домовленостей з американськими компаніями щодо енергетичних проєктів в Україні.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль 25 березня.

Так, Міністерство енергетики уклало угоду про розподіл вуглеводнів із компанією Aspect Holdings. Документ сприятиме залученню інвестицій у розвиток українського видобутку вуглеводнів, підвищенню енергетичної безпеки нашої держави.

"НАК "Нафтогаз України" підписала меморандум із провідним міжнародним виробником енергетичного обладнання Solar Turbines. Серед потенційних напрямів співробітництва — локалізація сервісу та технічного обслуговування обладнання, навчання українських фахівців та інші ініціативи, спрямовані на підвищення енергетичної стійкості та незалежності об'єктів групи "Нафтогаз"", - зазначив Шмигаль.

Крім того, "Нафтогаз України" підписала меморандум про взаєморозуміння з компанією Baker Hughes. Імплементація угоди дозволить підвищити енергоефективність та надійність роботи газових турбін і компресорних агрегатів, підвищити продуктивність та оптимізувати видобуток.

Нагадаємо:

Україна та США обговорили можливість залучення кредитної допомоги 1,4 млрд доларів від DFC (Міжнародної фінансової корпорації розвитку США) для оновлення енергетичного обладнання, зокрема для газовидобутку, і посилення співпраці з американським "Ексімбанком".

США енергетика

енергетика

Шмигаль розповів, у скільки Україні обійдеться відновлення енергетики
Ворог вдарив по енергетиці Славутича: у місті зникло світло

Останні новини