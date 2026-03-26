В шести областях є знеструмлення після обстрілів РФ: найскладніша ситуація на Чернігівщині та Одещині

Станом на ранок 26 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це інформує Міністерство енергетики.

Зазначається, що найскладніша ситуація на Чернігівщині та Одещині. Там внаслідок кількох поспіль ворожих атак енергетичне обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, значна кількість споживачів залишається знеструмленими.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – підкреслили в Міненерго.

Відомство закликає споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

В Україні у четвер, 26 березня, не прогнозують застосовувати заходів обмеження споживання електроенергії.