Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В шести областях є знеструмлення після обстрілів РФ: найскладніша ситуація на Чернігівщині та Одещині

Альона Кириченко — 26 березня, 10:30
Getty Images

Станом на ранок 26 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це інформує Міністерство енергетики.

Зазначається, що найскладніша ситуація на Чернігівщині та Одещині. Там внаслідок кількох поспіль ворожих атак енергетичне обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, значна кількість споживачів залишається знеструмленими.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – підкреслили в Міненерго.

Відомство закликає споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо:

В Україні у четвер, 26 березня, не прогнозують застосовувати заходів обмеження споживання електроенергії.

енергетика Міненерго війна

війна

Останні новини