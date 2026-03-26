Ворог атакував 4 енергооб'єкти ДТЕК на Одещині

Альона Кириченко — 26 березня, 12:30
Ворог атакував 4 енергооб'єкти ДТЕК на Одещині
Вночі прти 26 березня ворог атакував 4 енергетичних обʼєкти ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наголошується, що руйнування значні, ремонти потребуватимуть часу.

Як інформує ДТЕК, на ранок енергетики вже перезаживили 31,5 тис. родин Одещини. Наразі без світла залишаються ще 33,4 тис. сімей.

"Працюємо на місці та робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", – зазначили енергетики.

Станом на ранок 26 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Ворог атакував 4 енергооб'єкти ДТЕК на Одещині
