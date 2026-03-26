Росія втратила 40% експортних потужностей нафти – Reuters

Принаймні 40% експортних потужностей нафти Росії зупинено унаслідок атак українських дронів, захоплення танкерів, а також внаслідок пошкодження трубопроводу "Дружба".

Про це пише Reuters.

Ідеться про приблизно два мільйона барелів на добу. Це включає Приморськ і Уст-Лугу, а також трубопровід "Дружба", який проходить через Україну до Угорщини та Словаччини.

Такі підрахунки агентство отримало, базуючись на ринкових даних.

"Зупинка є найсерйознішим порушенням постачання нафти в сучасній історії Росії, другого за величиною експортера нафти у світі, і вразила Москву саме тоді, коли ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель через війну в Ірані", – говориться у публікації.

Reuters зазначає, що цього місяця Україна посилила атаки дронів на російську інфраструктуру експорту нафти та пального. Вона пошкодила всі три основні західні порти Росії для експорту нафти – Новоросійськ на Чорному морі та Приморськ і Усть-Луга на Балтиці.

Нафтовий термінал у Новоросійську завантажує нафту в обсягах, менших за заплановані. Зазвичай його пропускна здатність становить до 700 тис барелів на добу.

До перебоїв у поставках російської нафти призвели і часті випадки затримання танкерів "тіньового флоту" РФ у Європі.

Головний нафтоекспортний російський порт на Балтиці Усть-Луга призупинив відвантаження нафти та нафтопродуктів після атаки українських дронів.

Росія продовжує поставки нафти трубопроводами до Китаю та через порт Козьміно. Разом ці маршрути забезпечують експорт близько 1,9 млн барелів на добу.

У ніч на 26 березня безпілотникик атакували Ленінградську область РФ, де розташований НПЗ "Киришинафтооргсінтез".

НПЗ "КІНЕФ" було атаковано 8 березня 2026 року. Тоді губернатор Ленінградської області повідомляв, що під час падіння уламків пошкоджено зовнішню конструкцію одного з резервуарів підприємства.

Також у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ зазнала масованої атаки безпілотників, внаслідок якої на території порту Усть-Луга виникла пожежа.