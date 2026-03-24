Китай заборонив цінам на пальне зростати

Китай запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизель, намагаючись пом'якшити удар для споживачів і бізнесу від подорожчання нафти, спричиненого ударами США та Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Національна комісія з розвитку та реформ Китаю, центральний орган державного планування, заявила, що ці заходи, які набули чинності у вівторок, означають зростання ціни бензину на 1160 юанів, або 168 доларів, за тонну, а дизеля — на 1115 юанів за тонну.

Без цього регулювання бензин подорожчав би ще на 2205 юанів за тонну, а дизель — на 2120 юанів, повідомили в комісії. Такі обмеження не застосовувалися з часу запровадження нового механізму у 2013 році.

Китай створив великі запаси нафти та інших ключових товарів, щоб захистити себе від енергетичних потрясінь. Від початку війни Пекін також заборонив експорт нафтопродуктів.

Ціни на нафту зросли через побоювання щодо постачання після того, як Іран заперечив проведення переговорів зі Сполученими Штатами про припинення війни в затоці, суперечачи заяві президента США Дональда Трампа про те, що угоду можуть укласти найближчим часом.